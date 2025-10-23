Realizarán la campaña de vacunación antirrábica en el distrito: el cronograma completo

El subdirector municipal de Bromatología, Pedro Reta, anunció que se realizará la campaña de vacunación antirrábica en nuestro distrito.

El funcionario recordó a los vecinos que esta vacunación es de carácter obligatorio para todos los caninos y felinos mayores de 3 meses.

Además, destacó que las veterinarias privadas de la ciudad de Coronel Dorrego se encuentran adheridas a la campaña y aplicarán las dosis correspondientes durante todo el mes de noviembre.

La campaña en la zona rural se extenderá entre fines de octubre y principios de diciembre.

El miércoles 29 de octubre el equipo estará en la Sala de Primeros Auxilios de San Román, de 8:00 a 9:30, y luego en la Estación Faro, de 10:30 a 12:00.

Continuará el jueves 30 de octubre en la Delegación Municipal de Oriente, de 9:00 a 12:00, y el viernes 31 de octubre en la Delegación Municipal de El Perdido, de 9:30 a 12:00.

Las actividades en la zona concluirán el miércoles 10 de diciembre en la Subdelegación Municipal de Marisol, de 9:00 a 12:00, donde, además de la vacunación, se realizarán castraciones.

En la ciudad de Coronel Dorrego, la vacunación se llevará a cabo a lo largo de noviembre en diferentes puntos.

En el Centro de Zoonosis, ubicado en San Martín y Luis Acosta García, se atenderá del 3 al 14 de noviembre en un horario extendido de 8:00 a 13:15.

Posteriormente, del 17 al 20 de noviembre, el equipo se trasladará a la Sala Loydi (Sarmiento y Euzkadi), con atención de 9:30 a 12:30.

Finalmente, la campaña en la ciudad concluirá del 25 al 28 de noviembre en la Sala Conti, situada en Yrigoyen 36, también en el horario de 9:30 a 12:30. (23-10-25).