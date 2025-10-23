La ciudad

Noche de gran nivel musical en el Teatro Español: se presenta la Orquesta Juvenil de Guitarras de Hamburgo

Un espectáculo de relevancia anunció la Dirección de Cultura para este jueves 23 en el Teatro Español, con la presentación, a las 20.30, de la Orquesta Juvenil de Guitarras de Hamburgo, Alemania.

Con ingreso libre y gratuito, actuará también la Orquesta Municipal de Guitarras de Bahía Blanca.

Fundado en 2006, el elenco extranjero es considerado uno de los proyectos de educación musical más exitosos e innovadores de su ciudad. Ganadora del Concurso Alemán de Orquestas en 2012 y del primer premio en los concursos estatales de orquesta “Orchestrale” en 2011, 2015, 2019 y 2024, la orquesta está conformada casi en su totalidad por miembros premiados en el concurso Jugend musiziert, el más importante para jóvenes músicos de Alemania. (23-10-25).

