De la vecina Andrea Fabiana Rocha: “Más que agradecida al Hospital Garrahan”

El pasado lunes 13 de octubre, un equipo de médicos del Hospital Garrahan realizó una compleja cirugía de columna a Camilo, el hijo de la vecina Andrea Fabiana Rocha, quien quiso expresar públicamente su gratitud y admiración hacia el hospital y su personal.

También reflexionó sobre la importancia de defender y cuidar lo público, reconociendo que, sin el Hospital Garrahan, su hijo no habría tenido posibilidad de vivir.

Este es el texto completo:

“El lunes 13, un equipo de médicos del Hospital Garrahan operó a mi hijo de la columna vertebral. Durante 10 horas le extrajeron una vértebra y colocaron una prótesis. Además, intervinieron otras seis vértebras para enderezar la columna.

Esta operación venía siendo postergada por falta de insumos, pero gracias al jefe de Traumatología Espinal, Dr. Rodrigo Remondino, quien gestionó todo para poder realizar esta cirugía de alta complejidad, finalmente pudo llevarse a cabo. Era una intervención que ya no podía esperar más.

Hoy todos los familiares sentimos un profundo agradecimiento al Hospital Garrahan. Sabemos que los médicos le salvaron la vida a mi hijo.

El hospital no nos cobró la operación, y además no existe otro lugar en el país donde se realice esta cirugía, aun si hubiéramos podido pagarla.

La cirugía fue un éxito:

A las 12 horas, lo sentaron.

A las 24 horas, lo pararon.

A las 36 horas, caminó.

Y el viernes ya le dieron el alta.

Este fin de semana volveremos a nuestro querido Coronel Dorrego.

Este comunicado tiene la finalidad de que se conozcan las cosas maravillosas que tenemos en nuestro país. Protejamos lo que algunos quieren destruir, porque nunca sabemos cuándo lo podemos necesitar.

Mi reflexión como madre:

Si no existiera el Hospital Garrahan, mi hijo no tendría ninguna posibilidad de vivir. Suena fuerte, pero es la verdad.

Es un hospital catalogado como el mejor de Latinoamérica.

“Defendamos lo nuestro”

Hoy no me alcanzan las palabras para agradecer a todo el equipo del hospital:

al jefe de Traumatología Espinal Dr. Rodrigo Remondino, a sus colaboradores Andrés Parraca, Alejandra Zobeida Rodríguez, Javier Núñez Rojas, a los médicos cardiólogos, neurólogos, enfermeros y a todo el personal que trabaja con tanta responsabilidad y amor, tanto con los pacientes como con sus familias.

Ellos trabajan salvando vidas.

Gracias a ellos, Camilo podrá llevar una vida totalmente normal.

Más que agradecida por siempre”. (22-10-25).