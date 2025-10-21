Personal municipal se capacitó sobre la Ley Micaela

El área de Género y Diversidad de la Municipalidad de Coronel Dorrego, en el marco de la Ley Micaela, continúa realizando encuentros de capacitación de personal comunal.

Este lunes al mediodía se realizó una charla destinada al personal de la administración central de la comuna a cargo de la coordinadora del Área de Género y Diversidad, Micaela De Battista, y de la psicóloga Estefanía Ciccioli.

“La reunión resultó enriquecedora y, además, muy participativa”, destacó el Ejecutivo en un comunicado.

De qué se trata

La Ley Micaela (Ley 27499) es una capacitación obligatoria en perspectiva de género y violencia de género para todas las personas que trabajan en los tres poderes del Estado argentino (Ejecutivo, Legislativo y Judicial).

Busca dotar a los funcionarios públicos de herramientas para identificar y erradicar las desigualdades de género, transformar prácticas y garantizar derechos. Lleva el nombre de Micaela García, víctima de femicidio en 2017, y fue promulgada en enero de 2019.

Objetivos principales

*Capacitar a todos los agentes y autoridades del Estado en perspectiva de género.

*Promover la comprensión y deconstrucción de estereotipos de género y roles sociales.

*Generar prácticas más igualitarias y libres de violencia de género en el ámbito de la administración pública.

*Ayudar en el diseño e implementación de políticas públicas con perspectiva de género.

Ámbito de aplicación

*Poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial en todos sus niveles y jerarquías.

*Ámbito nacional, provincial y municipal: La ley invitó a las provincias y municipios a adherirse, y todas lo han hecho, al igual que el resto de las instituciones públicas. (21-10-25).