Solicitan al Ejecutivo una revisión de los espacios de estacionamiento exclusivos para personas con discapacidad

El Concejo Deliberante aprobó un proyecto de resolución presentado por el bloque de Unión por la Patria que busca revisar los espacios de estacionamiento reservados frente a domicilios señalizados como habitados por personas con movilidad reducida.

La disposición surge ante la sospecha de que algunos de esos espacios ya no responden a necesidades reales.

Según lo expresado en los considerandos, existen domicilios donde, actualmente, no reside ninguna persona que requiera la exclusividad de estacionamiento. Esto genera un impacto directo en el tránsito, especialmente en zonas de alta circulación.

El cuerpo legislativo local consideró necesario actualizar la información vinculada a estas señalizaciones. Para ello, solicitó al Departamento Ejecutivo que, a través del área correspondiente, lleve adelante un relevamiento. El objetivo es verificar los domicilios con señalización vigente y determinar en cuáles persiste la necesidad de mantener la restricción.

Una vez finalizado el relevamiento, se busca liberar los espacios donde no exista justificación para conservar la reserva de estacionamiento. (21-10-25).

