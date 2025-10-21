La Región

En un barrio de Bahía Blanca, la empresa Edes dio más de 300 de voltaje y se quemaron lavarropas, heladeras y televisores

Una fase mal reparada en el barrio 17 de Mayo de Bahía Blanca generó la bronca de varios vecinos que vieron como, en una fracción de segundos, un descuido de Edes les generó pérdidas millonarias.

Según consignaron los colegas de BHInfo, la empresa mandó energía por un voltaje superior a los 300, lo que hizo que, de inmediato se quemaran lavarropas, heladeras, televisores, y explotaran las luces.

El portal añadió que “las situaciones más traumáticas se vivieron en algunos lugares donde, con personas en la cocina, fueron los microondas los que explotaron. De milagro no hubo que lamentar grandes focos ígneos ni heridos”.

Un operario de la firma se excusó sosteniendo que “el neutro tenía 4 arreglos provisorios fundidos”, y afirmó que los tuvo que “puentear para que pase corriente y, de allí la oscilación, ya que el neutro trabaja mal”.

Sumamente preocupados los vecinos están exigiendo respuestas y un cambio inmediato del tendido, ya que nada les asegura que esto no vuelva a pasar y que la afectación sea mayor. (Fuente y foto BH Info). (21-10-25).

