La Municipalidad firmó un convenio con la Escuela Técnica y entregó computadoras

El intendente Juan Chalde asistió este lunes a la Escuela Técnica 1 de nuestra ciudad, donde se reunió con autoridades del establecimiento y entregó cuatro computadoras de alto rendimiento destinadas a la cátedra de Maestro Mayor de Obras.

Además, el jefe comunal firmó un convenio para construir una vivienda municipal con mano de obra de alumnos de la modalidad apuntada para que los estos estudiantes puedan poner en práctica sus conocimientos a través de una experiencia real, enmarcada en un proyecto con impacto en la comunidad.

El acuerdo se enmarca en el proyecto pedagógico “Técnica MMO construye”, rama Maestro Mayor de Obras, del cual participan alumnos de cuarto a séptimo años. (21-10-25).