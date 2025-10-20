Instan al gobierno municipal al mantenimiento de plazas y juegos infantiles por su “marcado deterioro”

El Concejo Deliberante solicitó al Departamento Ejecutivo la inmediata realización de tareas de control, mantenimiento y reparación de los juegos infantiles, plazas y plazoletas de uso público general, ante el “marcado deterioro” que presentan estos espacios.

La resolución, presentada por el bloque de Unión por la Patria y aprobada por unanimidad, surge de la observación de una notoria falta de conservación en los juegos infantiles y en los espacios verdes del partido. Los concejales consideran indispensable la ejecución de un mantenimiento periódico de estas áreas, principalmente para garantizar la seguridad de los niños y de todas las personas que utilizan dichos lugares de esparcimiento.