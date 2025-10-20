Piden colilleros fuera de las instituciones del distrito y en el Parque de la Democracia

El Concejo Deliberante solicitó al Departamento Ejecutivo que instale colilleros fuera de las instituciones del distrito y en el Parque de la Democracia de la ciudad cabecera, de acuerdo a lo resuelto por una ordenanza del año pasado que creó el Programa Municipal Libre de Colillas como una forma de incentivar el desarrollo y mantenimiento de espacios públicos saludables y ambientalmente sustentables.

Por otra parte, en 2023, el cuerpo había aprobado una resolución que sugería la instalación de colilleros en espacios públicos de nuestra localidad.

Esta nueva resolución surgió de una iniciativa que presentó el bloque de UCR – Juntos por el Cambio, que destacó que “los filtros de las colillas son un residuo contaminante, ya que están formados por acetato de celulosa, un material derivado del petróleo que, no es biodegradable y puede llegar a tardar hasta diez años en descomponerse”.

Recordó que Departamento Ejecutivo instaló colilleros en diferentes puntos de la ciudad, considerando “sumamente positiva” a la acción.

Añadió que algunos dispositivos colocados han sido fabricados por la Direccion de Servicios, otros donados por la empresa Camuzzi Gas Pampeana, y son utilizados de manera habitual por fumadores.

“Los mismos se encuentran instalados en diferentes espacios públicos, aunque resultaría necesario agregar otros en el exterior de instituciones donde se realizan eventos y en el Parque de la Democracia”, completó. (20-10-25).