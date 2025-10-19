Reconcimiento del Concejo a las cabañas del distrito que se destacaron en Villa Bordeu

El Concejo Deliberante felicitó a las cabañas “23 de Noviembre”, “La Chingola” y “22 de Septiembre” por los importantes logros obtenidos en la última Exposición Rural de Villa Bordeu, de la ciudad de Bahía Blanca, y también reconoció la trayectoria y el esfuerzo de Hugo Alvarez.

En la resolución, presentada por el bloque de UCR – Juntos por el Cambio, se menncionó que la Cabaña 23 de Noviembre, de Néstor Aldazabal y familia, obtuvo el máximo galardón en la raza Angus: Gran Campeón toro de pedigree, con su ejemplar Coñué 409 ACM 238 T.:329. Pero eso no fue todo: el establecimiento también logró otros importantes reconocimientos, como el lote Gran Campeón, el primer y segundo toro de lote, y los títulos de Campeón ternera, Gran Campeón ternera y Gran Campeón ternero, además de un primer premio en vaquillonas y otro en categoría dos años mayor.

Otra cabaña dorreguense premiada fue La Chingola, de Juan Manuel Álvarez, que se quedó con el título de Reservado Gran Campeón con el lote 23, un ejemplar de toro Angus colorado que sorprendió a los especialistas por su excelente preparación.

En lo que respecta a la raza Hereford, en la categoría hembras Puro Registrado, el premio mayor fue para Hugo Álvarez, de la Cabaña 22 de Septiembre, que también obtuvo el lote Gran Campeón con el brete 151, Campeón Dientes de Leche.

Durante la exposición, Hugo Álvarez anunció su retiro de la actividad ganadera, tras 25 años de trayectoria, marcando así su última participación en esta tradicional muestra rural.

Desde el Concejo se destacó la importancia de estos logros, considerando el nivel de excelencia que caracteriza a la exposición de Bordeu, donde compiten los mejores ejemplares de las cabañas más reconocidas de la región. (19-10-25).