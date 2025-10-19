Donaron una valiosa colección de libros de Roberto Juarroz al Centro Cultural Municipal

El Concejo Deliberante de Coronel Dorrego aceptó la donación de veinte libros del reconocido poeta dorreguense Roberto Juarroz. La valiosa colección, cuyo valor fue estimado en un millón de pesos, había sido ofrecida por la señora Susana Dakuyaku.

Los ejemplares serán resguardados en el Centro Cultural Municipal y se sumarán al patrimonio cultural del distrito. La donante custodió los derechos de autor del poeta y realizó esta entrega como parte de un homenaje por el centenario de su nacimiento, con la intención de fortalecer la memoria y el legado literario del autor en su ciudad natal.

Roberto Juarroz nació en Coronel Dorrego el 5 de octubre de 1925 y falleció el 31 de marzo de 1995 en Temperley, provincia de Buenos Aires. Fue poeta, bibliotecario, crítico y ensayista. Su obra, traducida a varios idiomas, recibió amplio reconocimiento a nivel nacional e internacional.

A través de la Ordenanza 4716/25, el municipio ya había reconocido su figura al nombrar la Sala de Exposiciones del Centro Cultural con su nombre. En ese espacio se colocó una placa conmemorativa y se organizó una muestra permanente con parte de su producción literaria.

La donación fue aceptada conforme al artículo 57º de la Ley Orgánica Municipal, que establece la atribución del Concejo Deliberante para autorizar este tipo de incorporaciones patrimoniales.

Entre los títulos incluidos en la colección se encuentran varias ediciones de su serie “Poesía Vertical”, libros publicados en Argentina, España, México y Venezuela, así como textos de entrevistas y ensayos compartidos con otros autores. (19-10-25).