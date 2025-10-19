Este año no habrá Fiesta de las Colectividades en Monte Hermoso

El Círculo Italiano “Luigi Pirandello” de Monte Hermoso comunicó la suspensión de la tradicional Fiesta de las Colectividades en el balneario vecino, prevista originalmente como todos los años para el mes de noviembre. La decisión, según informaron desde la entidad, fue adoptada tras diversos encuentros con autoridades municipales en los que se confirmó la imposibilidad de afrontar los costos del evento.

Desde el Círculo explicaron que en una reunión con el intendente Hernán Arranz se les informó que no se recibieron las partidas presupuestarias necesarias para su realización. También mantuvieron conversaciones con el secretario de Turismo, Franco Gentili, quien manifestó las dificultades económicas que atraviesa el municipio para poder acompañar la organización.

La institución había comenzado a trabajar desde mayo en la reducción de gastos y alternativas que permitieran sostener la fiesta, pero finalmente resolvieron suspenderla “por las razones ya expuestas”.

“Deseamos volver a vernos en 2026”, expresaron desde el Círculo Italiano, que cada año convoca a colectividades locales y regionales en una celebración de la diversidad cultural y las tradiciones. (Noticias Monte Hermoso). (19-10-25).