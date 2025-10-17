Una camioneta se incendió cerca de Pringles

Un Incidente de tránsito se registró este jueves, alrededor de las 17, en la Ruta Provincial N° 85, a unos 15 kilómetros de Coronel Pringles, cuando una camioneta Fiat Toro se incendió por completo.

El vehículo, perteneciente a la empresa local RBD Comisiones, era conducido por un comisionista pringlense que se dirigía desde Tres Arroyos hacia Pringles. Según relató el propio conductor, comenzó a percibir humo en el interior del habitáculo y, al detenerse para revisar, se encontró con que al abrir el capot el fuego ya se había propagado, sin posibilidad de controlarlo.

Dos dotaciones de los Bomberos Voluntarios de Pringles, al mando de Martín Ortigoza, acudieron rápidamente al lugar, junto a personal de la Policía Comunal, para contener el incendio y garantizar la seguridad vial en la zona.

Afortunadamente no hubo heridos, pero los daños materiales fueron totales. (Fuente y foto El Orden). (17-10-25).