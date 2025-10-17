Policiales

Una camioneta se incendió cerca de Pringles

La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto

Un Incidente de tránsito se registró este jueves, alrededor de las 17, en la Ruta Provincial N° 85, a unos 15 kilómetros de Coronel Pringles, cuando una camioneta Fiat Toro se incendió por completo.

El vehículo, perteneciente a la empresa local RBD Comisiones, era conducido por un comisionista pringlense que se dirigía desde Tres Arroyos hacia Pringles. Según relató el propio conductor, comenzó a percibir humo en el interior del habitáculo y, al detenerse para revisar, se encontró con que al abrir el capot el fuego ya se había propagado, sin posibilidad de controlarlo.

Dos dotaciones de los Bomberos Voluntarios de Pringles, al mando de Martín Ortigoza, acudieron rápidamente al lugar, junto a personal de la Policía Comunal, para contener el incendio y garantizar la seguridad vial en la zona.

Afortunadamente no hubo heridos, pero los daños materiales fueron totales. (Fuente y foto El Orden). (17-10-25).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

Trágico choque entre un colectivo, un auto y una camioneta en cercanías a Pedro Luro

Murió un joven tras un accidente cerca de Claromecó

Coronel Pringles: murió un camionero tras un choque y vuelco en la ruta 51

En Bahía Blanca murieron una mujer y su hija en un incendio y sospechan que fue intencional

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2025, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior