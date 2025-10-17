El bloque de senadores provinciales de UCR – Cambio Federal expresó su preocupación por la eliminación del régimen de Zona Fría

El bloque de senadores de la provincia de Buenos Aires UCR – Cambio Federal, integrado por Ariel Bordaisco, Marcelo Daletto, Flavia Del Monte, Lorena Mandagarán, Eugenia Gil y Nerina Neumann Losada, hizo una presentación legislativa ante la eliminación del régimen de Zona Fría del Presupuesto Nacional 2026 elevado por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso de la Nación. Pidió además que se vuelva a discutir una nueva Ley que delimite claramente las zonas beneficiadas.

El proyecto busca dejar en claro el rechazo a la intención del Gobierno Nacional de suprimir un beneficio que alcanza a más de 1.300.000 usuarios bonaerenses, que dependen del gas natural para calefaccionar sus hogares durante los meses de bajas temperaturas.

Desde el bloque señalaron que “esta medida afecta directamente a 95 distritos bonaerenses comprendidos en la Ley N° 27.637, y castiga a miles de familias que viven en zonas donde el frío no es una excepción, sino una condición estructural del clima”.

El régimen vigente contempla descuentos de entre el 30% y el 50% en las tarifas de gas, alcanzando especialmente a jubilados y sectores vulnerables. “Eliminarlo de manera total, sin buscar mecanismos de transición o compensación, es una decisión insensible e injusta”, sostuvieron los legisladores.

“Una calefacción adecuada no es un lujo: es salud y calidad de vida, especialmente para niños y adultos mayores que enfrentan los rigores del invierno en la región sur y sudoeste bonaerense”, remarcaron.

“Lo más importante que hay que aclarar –continuaron los legisladores-, es que este régimen es un fondo fiduciario que se autofinancia. El fondo que lo sostiene no depende de recursos estatales directos, sino que se nutre de un recargo adicional del 6,8 por ciento que pagan todos los usuarios de gas natural por redes, que son alrededor de nueve millones de usuarios“.

En el mismo sentido, los legisladores expresaron la necesidad de “rever la Ley original, para delimitar claramente las zonas más comprometidas y más expuestas a las bajas temperaturas”.

“La aprobación del régimen de Zona Fría propuesta por el diputado nacional Máximo Kirchner el medio de la campaña del año 2021 –continuaron-, seguramente llevó a generalizaciones y beneficios regionales o sectoriales excesivos. Pero la respuesta no puede tener la misma irracionalidad, rigidez, generalización e inmediatez castigando a más de un millón de familias bonaerenses que realmente viven en zonas frías y necesitan calefaccionar sus hogares durante casi la mitad de los meses del año”.

Por último, los senadores reafirmaron su compromiso de defender los derechos de los bonaerenses y de promover políticas energéticas equitativas, que contemplen las realidades climáticas y socioeconómicas de cada territorio. (17-10-25).