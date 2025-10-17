Se realizó la jornada sobre lucha contra el cáncer de mama

El intendente Juan Chalde asistió en la mañana de este viernes, acompañado de integrantes de su gabinete de gobierno, a la charla abierta que a propósito del Día Mundial Contra el Cáncer de Mama se realizó en el Centro Cultural Municipal, con la organización de las direcciones de Salud y Desarrollo Humano de la comuna.

Antes, en la plaza central se realizó una caminata y una clase de zumba.

En el inicio de la realización habló el director de Salud, Santiago Braghero, que resaltó la importancia que tiene la prevención y también se refirió a la difusión del tema en la comunidad para mejorar en la lucha contra el cáncer de mama.

Posteriormente, hablaron las especialistas Ana Valeria García, médica jerarquizada en diagnóstico por imágenes, jefa de sala del Hospital Interzonal Penna, y Laura Martínez, médica especialista en diagnóstico por imágenes, acreditada en imágenes mamarias; ambas profesionales integrantes del staff de IMAD-MEDIFEM.

Por último, actuó el grupo Tempo de Ballo, de la Sociedad Italiana local. (17-10-25).