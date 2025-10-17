La ciudad

Solicitan mayor iluminación en el Parque de la Democracia

La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto

El Departamento Ejecutivo deberá evaluar la posibilidad de dotar de mayor iluminación al Parque de la Democracia (Vivero Municipal) de nuestra ciudad.

Así lo solicitó el Concejo Deliberante al aprobar un proyecto de resolución del bloque de Unión por la Patria.

Para el cuerpo, la iluminación en el Parque de la Democracia, en algunos tramos, dista de ser la ideal.

“Llegando los días cálidos y de buen clima los ciudadanos eligen realizar sus actividades físicas a la tardecita, donde la zona se torna oscura y con poca visibilidad”, argumentó.

“Es necesario incorporar luminarias en algunos sectores del vivero, para que los vecinos y vecinas puedan recrearse en un ámbito seguro ya que el parque es uno de los espacios verdes más concurridos de la ciudad”, añadió. (17-10-25).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

Se realizó la jornada sobre lucha contra el cáncer de mama

Buscan mejorar los registros locales sobre intentos de suicidio

Este lunes la Municipalidad cerrará a las 12,30 por capacitación del personal sobre Ley Micaela

Este viernes se realizarán actividades en nuestra ciudad por el Día Mundial de lucha contra el cáncer de Mama

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2025, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior