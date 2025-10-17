Solicitan mayor iluminación en el Parque de la Democracia

El Departamento Ejecutivo deberá evaluar la posibilidad de dotar de mayor iluminación al Parque de la Democracia (Vivero Municipal) de nuestra ciudad.

Así lo solicitó el Concejo Deliberante al aprobar un proyecto de resolución del bloque de Unión por la Patria.

Para el cuerpo, la iluminación en el Parque de la Democracia, en algunos tramos, dista de ser la ideal.

“Llegando los días cálidos y de buen clima los ciudadanos eligen realizar sus actividades físicas a la tardecita, donde la zona se torna oscura y con poca visibilidad”, argumentó.

“Es necesario incorporar luminarias en algunos sectores del vivero, para que los vecinos y vecinas puedan recrearse en un ámbito seguro ya que el parque es uno de los espacios verdes más concurridos de la ciudad”, añadió. (17-10-25).