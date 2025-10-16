Importante repunte en el valor de la lana

Jorge Srodek, titular de la cabaña ovina Sausalito, confirmó la recuperación de valores en el mercado lanero.

“El precio de la lana viene en alza desde hace tres semanas. En ese período acumuló una suba del 30% en todas las categorías”, explicó. El repunte alcanzó tanto a las lanas finas como al segmento cruzafino, que incluye razas como Corriedale, entre otras.

De acuerdo con el productor, la raza Merino lidera la recuperación, debido a su mayor valor. “No es lo mismo un 30% sobre una lana de cuatro dólares que sobre una de un dólar o un dólar veinte. Pero todas aumentaron ese porcentaje”, señaló al programa Aires de Campo, que se emite por BVC Bahía Blanca.

Srodek recordó que, antes de la pandemia, la lana cotizaba a precios muy interesantes. Con la irrupción del COVID-19, el mercado textil mundial frenó el consumo y los precios se desplomaron. “Desde entonces no se había logrado una recuperación como la actual”, apuntó.

Durante ese período, muchos productores, no solo en Argentina, sino también en Australia, Nueva Zelanda y Uruguay, redujeron sus majadas ante la falta de rentabilidad. “Cuatro o cinco años con precios bajos llevaron a mucha gente a dejar la actividad”, sostuvo.

Ahora, la situación cambió. “Hay una demanda muy fuerte, no solo de lana sino también de borregas y ovejas, especialmente en Australia”, indicó. Ante esta nueva realidad, el cabañero prevé un alto interés por la próxima esquila. “Esta vez va a valer la pena. En otros momentos, el precio de la lana ni siquiera cubría el costo de la esquila. Hoy no solo lo cubre, sino que queda un margen”, detalló.

Aunque no espera subas del mismo ritmo en los próximos meses, consideró que la tendencia alcista continuará. “Siempre lo dijimos, hay un regreso a lo natural en todo el mundo. Cada fibra sintética, cada prenda polar, viene del petróleo. A quienes todavía nos gustan las fibras naturales como la lana, el algodón, el lino o la seda, nos entusiasma este cambio. La lana vuelve a estar en primer plano”, concluyó. (16-10-25).