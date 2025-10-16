La ciudad

(Entrevista en LA DORREGO) Reflexiones en el Día del Psicólogo: La importancia de una profesión en constante evolución

La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto

El pasado lunes 13 de octubre, con motivo del “Día del Psicólogo” —fecha instituida en el Encuentro Nacional de Psicólogos y Estudiantes de Psicología, realizado entre el 11 y el 13 de octubre de 1974 en la ciudad de Córdoba y organizado por la Confederación de Psicología de la República Argentina— LA DORREGO invitó a la Licenciada Silvana Martirena para compartir sus impresiones sobre esta ciencia que estudia el comportamiento humano y los trastornos mentales.

La Psicología, a través del método científico, busca explicar cómo las personas piensan, sienten y actúan. Los profesionales de esta disciplina intentan comprender estos procesos para ofrecer diagnósticos adecuados y, de este modo, mejorar la calidad de vida individual y colectiva de quienes los consultan.

Aunque esta definición abarca muchos de los aspectos presentes en una consulta psicológica, no lo dice todo. Silvana fue muy clara y precisa al describir los vericuetos que se atraviesan en cada sesión: las particularidades de cada persona, sus historias de vida, el contexto social en el que están inmersas y las infinitas situaciones que llegan a su lugar de trabajo. Este espacio, que en nuestra ciudad comparte con sus colegas Bruna Ribera y Leticia Chana, se llama Psicoespacio.

La evolución de esta profesión ha sido meteórica, en parte porque los profundos cambios sociales y de comportamiento que atraviesan a todas las edades ya no encuentran, como antes, respuestas dentro del hogar o en los círculos más íntimos. Hoy, acudir al psicólogo es algo natural y necesario.

De todo esto habló Silvana en Ni Más Ni Menos, el espacio que elegimos para que, a través de sus palabras, conozcamos más sobre una profesión con múltiples tendencias, diversas escuelas y enfoques, que evoluciona permanentemente para adaptarse a los desafíos de cada época y a las problemáticas únicas que cada persona vive y necesita resolver.

Escuchá la nota:

16-10-25

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

Realizarán el cerco perimetral en la morgue municipal y avanzan obras en Marisol

De la mano de Matías Rico, con Clics Modernos, de Charly García, llegarán a Dorrego las Historias en vinilo

Propuesta para la Instalación de una cancha de tejo en el geriátrico municipal

El viernes 24 se realizará una actividad en la plaza central para conmemorar el Día Internacional contra el Cambio Climático

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2025, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior