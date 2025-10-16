(Entrevista en LA DORREGO) Reflexiones en el Día del Psicólogo: La importancia de una profesión en constante evolución

El pasado lunes 13 de octubre, con motivo del “Día del Psicólogo” —fecha instituida en el Encuentro Nacional de Psicólogos y Estudiantes de Psicología, realizado entre el 11 y el 13 de octubre de 1974 en la ciudad de Córdoba y organizado por la Confederación de Psicología de la República Argentina— LA DORREGO invitó a la Licenciada Silvana Martirena para compartir sus impresiones sobre esta ciencia que estudia el comportamiento humano y los trastornos mentales.

La Psicología, a través del método científico, busca explicar cómo las personas piensan, sienten y actúan. Los profesionales de esta disciplina intentan comprender estos procesos para ofrecer diagnósticos adecuados y, de este modo, mejorar la calidad de vida individual y colectiva de quienes los consultan.

Aunque esta definición abarca muchos de los aspectos presentes en una consulta psicológica, no lo dice todo. Silvana fue muy clara y precisa al describir los vericuetos que se atraviesan en cada sesión: las particularidades de cada persona, sus historias de vida, el contexto social en el que están inmersas y las infinitas situaciones que llegan a su lugar de trabajo. Este espacio, que en nuestra ciudad comparte con sus colegas Bruna Ribera y Leticia Chana, se llama Psicoespacio.

La evolución de esta profesión ha sido meteórica, en parte porque los profundos cambios sociales y de comportamiento que atraviesan a todas las edades ya no encuentran, como antes, respuestas dentro del hogar o en los círculos más íntimos. Hoy, acudir al psicólogo es algo natural y necesario.

De todo esto habló Silvana en Ni Más Ni Menos, el espacio que elegimos para que, a través de sus palabras, conozcamos más sobre una profesión con múltiples tendencias, diversas escuelas y enfoques, que evoluciona permanentemente para adaptarse a los desafíos de cada época y a las problemáticas únicas que cada persona vive y necesita resolver.

