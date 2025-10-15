Propuesta para la Instalación de una cancha de tejo en el geriátrico municipal

A través de una resolución, el Concejo Deliberante solicitó al Departamento Ejecutivo que evalúe la posibilidad de instalar una cancha de tejo en el patio del geriátrico municipal, de uso exclusivo para los residentes.

El proyecto fue presentado por el bloque de la UCR – Juntos por el Cambio, a raíz de la “necesidad de generar espacios de recreación y esparcimiento para los adultos mayores institucionalizados”.

“En el geriátrico municipal de nuestra ciudad cabecera se encuentran alojados adultos mayores. Es importante, y especialmente en época estival, que nuestros adultos cuenten con espacios de recreación al aire libre”, se argumenta en el texto de la propuesta.

También se destacó que las actividades al aire libre brindan beneficios físicos y mentales, promueven la interacción social, previenen el aislamiento y mejoran la autonomía y la calidad de vida general.

“Hace tiempo, en las inmediaciones del geriátrico municipal, los adultos mayores contaban con una cancha de tejo exclusiva para su uso. Sería beneficioso para ellos contar nuevamente con un espacio de recreación en el patio del geriátrico municipal”, admitió el Concejo. (15-10-25).