Ya tiene fecha el Triatlón Monte Hermoso 2025

El próximo 16 de noviembre se llevará a cabo el Triatlón Monte Hermoso 2025 con epicentro en la bajada de avenida Traful Bis y Costanera, y reunirá a competidores de todo el país en las modalidades individual y postas de dos o tres integrantes.

El circuito contempla 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de pedestrismo, en formato sprint, dentro de un recorrido que combina playa, asfalto y paisaje costero.

Organizado por la Secretaría de Deportes y la Asociación de Desarrollo y Promoción Turística (Adeprotur), el triatlón se enmarca este año en el 40° aniversario de la primera edición, disputada el 6 de enero de 1985, un dato que reafirma su carácter histórico dentro del calendario deportivo local y provincial.

A lo largo de estas cuatro décadas, el evento atravesó distintas etapas, incorporó nuevas categorías y consolidó una identidad que lo distingue por su organización, su entorno natural y su capacidad de atraer participantes de diferentes provincias.

Desde la Secretaría de Deportes del vecino balneario remarcaron que la prueba es parte de una agenda sostenida que combina actividad física, turismo y encuentro social, fortaleciendo la identidad local y la temporada de primavera.

Las inscripciones ya están abiertas en el sitio www.bahiacorre.com.ar, donde se detallan reglamento, categorías y kit del competidor. Por informes, los interesados pueden comunicarse al 2921-407088. (Noticias Monte Hermoso).(15-10-25).

