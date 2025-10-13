Trágico choque entre un colectivo, un auto y una camioneta en cercanías a Pedro Luro

Un fuerte y trágico incidente de tránsito se produjo esta mañana a la altura del kilómetro 798 de la ruta nacional 3, en cercanías a Pedro Luro, en un sector conocido como Loma Balacco.

El hecho, de acuerdo a lo informado por fuentes oficiales, se registró sobre las 5.30 entre un colectivo de larga distancia, un automóvil y una camioneta.

La unidad de transporte público, de la empresa Ceferino, había partido anoche desde Retiro con destino a Viedma.

El conductor del Peugeot 307 —un hombre que tendría domicilio en el partido de Villarino y por el momento no fue identificado— perdió la vida y hay varias personas heridas.

Entre los lesionados figuran dos mujeres oriundas de Pedro Luro, que ocupaban una camioneta Ford Ranger. Se trata de Gloria Weinzettel, de 35 años, y Elena Telker (52), quienes fueron trasladadas al hospital de Hilario Ascasubi.

Luis Carlos Almirón (38), chofer del colectivo y oriundo de la capital rionegrina, fue derivado al hospital de Pedro Luro.

Trabajaron en el lugar ambulancias, efectivos de la Policía y personal de Bomberos y de Defensa Civil.

Hasta que finalicen los trabajos de los peritos de la Policía Científica, la ruta permanecerá cortada con un desvío hacia el camino La Salada (se retoma por Hilario Ascasubi).

Una de las hipótesis de la mecánica del hecho, según las primeras versiones, es que la conductora de la camioneta perdió el control por algún motivo —reventón de un neumático o intervención de otro rodado— e impactó al Peugeot que iba adelante —ambos en sentido sur-norte—, que se desvió de manera brusca y terminó colisionando de frente con el micro. (Fuente y foto La Nueva.). (13-10-25).