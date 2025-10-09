Piden bancos de descanso en la bicisenda que conduce al Parque de la Democracia

El Concejo Deliberante pidió al Departamento Ejecutivo que, a través del Área que corresponda, analice la posibilidad de colocar bancos para que sean utilizados para descansar en dos puntos estratégicos de la bicisenda ubicada en Avenida Rubén Álvarez hasta la entrada al Parque de la Democracia.

La iniciativa fue presentada por el bloque de UCR – Juntos por el Cambio y se fundamenta en la “gran utilidad que se le da a dicho espacio, que inicia en la esquina de Gregorio Juárez y culmina llegando al Parque de la Democracia.

“La misma es utilizada por vecinos y familias para realizar actividad física, como caminatas y paseos en bicicleta”, argumentó el Concejo.

“Circulan por el mencionado espacio, tanto niños como adultos mayores; estos últimos son los que más requieren descansar a lo largo del trayecto, ya que la bicisenda no cuenta con un espacio de descanso desde el inicio hasta el tramo final”, completó. (09-10-25).