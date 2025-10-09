La ciudad

Piden bancos de descanso en la bicisenda que conduce al Parque de la Democracia

La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto
FOTO GOOGLE MAPS

El Concejo Deliberante pidió al Departamento Ejecutivo que, a través del Área que corresponda, analice la posibilidad de colocar bancos para que sean utilizados para descansar en dos puntos estratégicos de la bicisenda ubicada en Avenida Rubén Álvarez hasta la entrada al Parque de la Democracia.

La iniciativa fue presentada por el bloque de UCR – Juntos por el Cambio y se fundamenta en la “gran utilidad que se le da a dicho espacio, que inicia en la esquina de Gregorio Juárez y culmina llegando al Parque de la Democracia.

“La misma es utilizada por vecinos y familias para realizar actividad física, como caminatas y paseos en bicicleta”, argumentó el Concejo.

“Circulan por el mencionado espacio, tanto niños como adultos mayores; estos últimos son los que más requieren descansar a lo largo del trayecto, ya que la bicisenda no cuenta con un espacio de descanso desde el inicio hasta el tramo final”, completó. (09-10-25).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

Continúan las capacitaciones de la Ley Micaela para el personal municipal

(Entrevista en LA DORREGO) El Museo del Mate abrió sus puertas en Buenos Aires

Reconocimiento municipal a productores ganaderos y de olivos por recientes logros

Fiesta de la Promo: los jóvenes en el centro de la escena

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2025, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior