Con la largada simbólica se pondrá en marcha este viernes el Enduro Monte Hermoso 2025

Cuenta regresiva para una nueva edición del Enduro Monte Hermoso, la competencia de playa que concita el interés creciente de competidores, siendo una de las más esperadas del calendario nacional no solo por profesionales de elite sino también por aficionados que disfrutan del escenario natural para medirse y disfrutar de un espectáculo muy convocante.

Miles de espectadores podrán presenciar, con acceso libre y gratuito, de lo que ofrecerán más de 350 pilotos de motos y quads de todo el país y de países vecinos en un escenario natural incomparable, a cielo abierto, junto al mar, en el que se habilitará un patio gastronómico, durante este fin de semana, del 10 al 12 de octubre.

Cronograma

El Enduro Monte Hermoso 2025 tendrá su bandera de largada virtual este viernes a las 18 en el Centro de Convenciones, Faro Recalada y Pedro de Mendoza, con la tradicional largada simbólica, obligatoria para todos los participantes, quienes recibirán una medalla conmemorativa.

Viernes 10

A las 9: Apertura del predio, instalación de equipos y stands de sponsors

A las 10: Apertura de las inscripciones en el predio y verificación técnica

De 12 a 13: Receso de actividades

A las 17: Reunión con el jefe de banderilleros, jefe médico, jefe de Policía, jefe de bomberos, organizador Local y el director de carreras

A las 17.30: Cierre de inscripciones en el circuito

A las 18: Largada simbólica obligatoria en el Centro de Convenciones

Sábado 11

A las 8: Apertura de las inscripciones y verificación técnica

A las 11: Reunión con el jefe de banderilleros, jefe médico, jefe de Policía, jefe de bomberos, organizador Local y el director de carreras

A las 12: Reunión de pilotos

Entrenamientos oficiales

A las 13: Entrenamientos de quads (una hora)

A las 14.30: Entrenamientos de motos (1 hora)

A las 16: Entrenamientos de quads (media hora)

A las 16.30: Entrenamientos de motos (Media hora)

A las 18: Cierre inscripciones en el circuito

Domingo 12

Parque cerrado

A las 9: Parque cerrado motos

A las 10: Parque cerrado cuatriciclos

A las 11: Cierre parque cerrado

A las 12: Reunión de pilotos

Apertura del circuito

A las 13: Primera carrera de motos (entre 45 y 50 min. de carrera)

A las 15: Primera carrera de cuatriciclos (entre 45 y 50 min. de carrera)

A las 16.30: Podio general y entrega de premios (de asistencia obligatoria para los cinco primeros de cada categoría)

− Se pueden realizar consultas por correo electrónico al email consultas@enduromontehermoso.com

− Por hospedaje y más información turística están habilitados el celular 02921 408819 y los teléfonos 02921 481123 y 481047

− Las inscripciones permanecen abiertas en https://enduromontehermoso.com/

− Toda la actividad podrá seguirse en vivo en el canal oficial de YouTube https://www.youtube.com/@enduromontehermoso. (Noticias Monte Hermoso). (09-10-25).