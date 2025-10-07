Este miércoles sesiona el Concejo: los temas
Mañana miércoles, a partir de las 19, sesionará el Concejo Deliberante. Será emisión de LA DORREGO. Este es el orden del día:
1.- ACTAS y VERSIONES GRABADAS:
1.1.- Acta Nº 1106 – 774º Sesión Ordinaria.
2.- CORRESPONDENCIA:
2.1.- Lectura de la correspondencia recibida.-
3.- COMUNICACIONES:
3.1-DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO:
3.1.1.- Comunicación Nº 18 promulgación de la Ordenanza Nº: 4721, 4722, 4723, 4724, 4725, 4726, 4726, 4727, 4728, 4729, 4730, 4731 y 4732/2025.
4.- DICTAMENES DE COMISIONES:
4.1.- INTERPRETACIÓN, PET. Y REGLAM., OBRAS Y SERV. PÚBLICOS:
4.1.1.- Expte. Nº 0199/25 – HCD.: Proyecto de Ordenanza modificando Ordenanza Nº 2610/07.
5.- ASUNTOS ENTRADOS:
5.1- DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO:
5.1.1.- Expte. Nº 0205/25–HCD.: Proyecto de Ordenanza autorizando Compra Directa de Vehículo.
5.1.2.- Expte Nº 0206/25 – HCD.: Proyecto de Ordenanza convalidando convenio con PAMI.
5.1.3.- Expte. Nº 0207/25 – HCD.: Proyecto de Ordenanza autorizando llamado a licitación para otorgar en concesión stands de artesanos en Marisol.
5.1.4.- Expte. Nº 0216/25 – HCD.: Proyecto de Ordenanza Convalidando Convenios suscriptos entre la Municipalidad de Coronel Dorrego y el Organismo Provincial de la Niñez y la Adolescencia.
5.1.5.- Expte. N 0217/25 – HCD.: Proyecto de Ordenanza ampliando Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos, ejercicio Económico Financiero 2025.
5.2.- DEL BLOQUE DE CONCEJALES UCR-JUNTOS POR EL CAMBIO:
5.2.1.- Expte. Nº 0218/25 – HCD.: Proyecto de Resolución solicitando instalación de cancha de tejo en Geriátrico Municipal.
5.2.2.- Expte. Nº 0219/25 – HCD.: Proyecto de Resolución solicitando instalación de colilleros en instituciones del Distrito y Parque de la Democracia.
5.2.3.- Expte. Nº 0220/25 – HCD.: Proyecto de Ordenanza declarando de Interés Municipal el 50º aniversario de la Sala de Primeros Auxilios de San Román.
5.2.4.- Expte. Nº 0221/25 – HCD.: Proyecto de Resolución solicitando gestiones ante el Ministerio de Salud de la Nación ref. a capacitación del personal para la Notificación de Intentos de Suicidio.
5.2.5.- Expte. Nº 0222/25 – HCD.: Proyecto de Resolución manifestando beneplácito ante media sanción de la Ley Provincial de Acompañantes Terapéuticos.
5.2.6.- Expte. Nº 0223/25 – HCD.: Proyecto de Resolución manifestando beneplácito ref. a desempeño de cabañas del distrito en Exposición Rural de Villa Bordeu.
5.3.- DEL BLOQUE DE CONCEJALES UNIÓN POR LA PATRIA:
5.3.1.- Expte. Nº 208/25-HCD.: Proyecto de Resolución manifestando rechazo a reimpresión de Boleta Única de Papel.
5.3.2.- Expte. Nº 0209/25-HCD.: Proyecto de Resolución Ref. a operarios de planta PLASERES.
5.3.3.- Expte. Nº 0210/25-HCD.: Proyecto de Resolución solicitando relevamiento de domicilios con señalética para estacionamiento de personas con discapacidad.
5.3.4.- Expte. Nº 0211/25-HCD.: Proyecto de Resolución solicitando dotar de mayor iluminación al Parque de la Democracia.
5.3.5.- Expte. Nº 0212/25-HCD.: Proyecto de Resolución solicitando mantenimiento y reparación de juegos infantiles en plazas del distrito.
5.3.6.- Expte. Nº 0213/25-HCD.: Minuta de Comunicación solicitando informes sobre seguros contratados por el municipio.
5.3.7.- Expte. Nº 0214/25-HCD.: Proyecto de Ordenanza implementando programa educativo para ciclistas.
5.3.8.- Expte. Nº 0215/25-HCD.: Proyecto de Resolución solicitando donación de terrenos municipales a Sociedad de Bomberos Voluntarios.
6. DE SECRETARÍA HCD:
6.1.- Pase al Archivo según Artículo 41º de Reglamento Interno del HCD:
Expte Nº 0220/24 – HCD.: Nota solicitando uso de espacio público.
Expte Nº 0221/24 – HCD.: Nota solicitando bien inmueble para funcionamiento. (07-10-25).
Un Comentario.
25 años tardaron los radicales en darse cuenta que el distrito que desgobiernan enferma de tristeza
no es normal que tenga cinco compañeros de clase que se colgaron
dorrego es un lugar que nunca estuvo en guerra pero si no te mata en el hospital, te mata de tristeza