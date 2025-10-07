Policiales

Cinco heridos por un fuerte choque en la Ruta 51

Un violento choque registrado esta mañana en la ruta 51, en cercanías de Bahía Blanca, provocó 5 heridos, al menos tres de ellos de gravedad.

Fue la colisión frontal entre un Ford Falcon verde metalizado -que sufrió la perdida de GNC- y un Chevrolet Meriva que, producto del impacto, se incendió, casi en la banquina contraria.

La colisión, por motivos ignorados, se produjo a la altura del kilómetro 718.

Los heridos de ambos vehículos, según se indicó, fueron trasladados al hospital Penna.

En el Falcon solo viajaba el conductor, de 40 años, quien terminó con heridas de consideración.

La Meriva, en tanto, la ocupaban el chofer, de 34 años (heridas que en principio fueron consideradas de carácter leve), acompañado por dos mujeres de 60 y 83 años (ambas trasladadas en grave estado) y un hombre de 63 (leve).

En el lugar de la emergencia trabajó personal del servicio Siempre, Defensa Civil y efectivos del destacamento de Seguridad Vial.

La ruta fue cortada preventivamente a fin de permitir el trabajo de los socorristas y también de los peritos de la Policía Científica. (La Nueva.). (07-10-25).

