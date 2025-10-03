La ciudad

Otro remate en la ciudad que mostró un mercado muy fuerte

La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto

Vacas a casi 2.900 pesos, consumos topando los $3.400, y toros que llegan a $2.700. Todo el mercado parece ir para arriba. Sin embargo, nada se parece a lo que ocurre en la invernada, cuando aparecen terneros que, con 200 kilos, se acercan a las 6 cifras.

En Dorrego, una vez más, la propuesta de Civardi y Blanco mostró un mercado muy firme, con terneros que llegan a los 5.000 pesos y valores de $4.000 para novillos de más de 300 kilos.

Sin dudas, el mercado está en una vorágine y, en Dorrego, mostró que siempre hay lugar para sorprenderse.

Estos fueron los valores:

Casa: Daniel Civardi – Daniel Blanco

Plaza: Sociedad Rural de Coronel Dorrego

Total Gordo e Invernada: 1.266

Martillo: Daniel Blanco

Plazos: 30 y 60 días

Fuente: Carlos Bodanza / Infosudoeste (03-10-25).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

La Fiesta de la Promo hace su estreno en el vivero

Alerta amarilla por fuertes vientos para este viernes

El WhatsApp de los vecinos: “Aceleran a fondo de día y de noche”

Realizarán este mes mamografías en el Hospital Municipal

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2025, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior