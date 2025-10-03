Otro remate en la ciudad que mostró un mercado muy fuerte

Vacas a casi 2.900 pesos, consumos topando los $3.400, y toros que llegan a $2.700. Todo el mercado parece ir para arriba. Sin embargo, nada se parece a lo que ocurre en la invernada, cuando aparecen terneros que, con 200 kilos, se acercan a las 6 cifras.

En Dorrego, una vez más, la propuesta de Civardi y Blanco mostró un mercado muy firme, con terneros que llegan a los 5.000 pesos y valores de $4.000 para novillos de más de 300 kilos.

Sin dudas, el mercado está en una vorágine y, en Dorrego, mostró que siempre hay lugar para sorprenderse.

Estos fueron los valores:

Casa: Daniel Civardi – Daniel Blanco

Plaza: Sociedad Rural de Coronel Dorrego

Total Gordo e Invernada: 1.266

Martillo: Daniel Blanco

Plazos: 30 y 60 días

Fuente: Carlos Bodanza / Infosudoeste (03-10-25).