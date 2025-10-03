Empresa de Internet pidió autorización para conectar un poste de fibra óptica a la energía eléctrica en Aparicio

La empresa ETERNET SRL proyecta la instalación de una red de fibra óptica interurbana que conectará las localidades de Tres Arroyos y Coronel Dorrego.

Este emprendimiento incluye también el desarrollo de redes urbanas en las localidades intermedias.

En la localidad de Aparicio, ETERNET SRL ha instalado un poste de telecomunicaciones esencial para garantizar la prestación del servicio en la zona. Para avanzar en este proceso, la empresa deberá conectar el poste a la red eléctrica suministrada por la Cooperativa Eléctrica de Coronel Dorrego.

La cooperativa indicó que es indispensable contar con la aprobación municipal para el uso del espacio público antes de proceder con la conexión. Por tal motivo, ETERNET SRL solicitó al Concejo Deliberante la autorización necesaria.

En la nota, firmada por Alejandro Olsen, la empresa aclaró que se encuentra disponible para proporcionar toda la documentación técnica o administrativa que se requiera.

El pedido fue enviado a las comisiones del Concejo para su análisis. (03-10-25).