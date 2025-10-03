La ciudad

La Fiesta de la Promo hace su estreno en el vivero

Con mucha expectativa se aguarda la Fiesta de la Promo + Dorrego Joven. La realizará la Dirección de Desarrollo Humano de la comuna, mediante el Área de Juventud, hoy 3 de octubre en el vivero parque en un evento pensado para que los jóvenes disfruten de una noche festiva.

El programa incluye, a las 19: Actividades para los egresados, con competencias y desafíos organizados por las promos con la animación y sonido de Leandro Manteca Martínez; a las 21: Wopa Cumbia en vivo y desde las 21, el cierre con DJ Bebu.

Los foodtrucks y el patio de comidas estarán abiertos desde temprano. Desde la organización invitaron a toda la comunidad a sumarse y disfrutar de la propuesta. (03-10-25).

