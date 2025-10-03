(Con audio) Detalles del violento robo en una vivienda de Monte Hermoso

El vecino de Monte Hermoso sufrió el último miércoles un nuevo hecho de inseguridad en su vivienda, mientras se encontraba de viaje en Buenos Aires. El episodio se suma a otro ataque que había padecido años atrás.

Según relató el propio Caramelli, una colaboradora que habitualmente cuida la casa fue sorprendida por dos personas en el interior de la vivienda. Los delincuentes habían roto una ventana trasera para ingresar y, tras atarla, revolvieron todas las habitaciones. “La hicieron tirar boca abajo, pobre chica, y después se fueron sin encontrar nada”, señaló Caramelli, quien recalcó que nunca guarda dinero en la casa. Entre los objetos faltantes, mencionó solo algunos elementos de escaso valor, aunque destacó que lo más grave fue la violencia ejercida y el mal momento que padecido.

Lo que más llamó la atención de la víctima fue que los intrusos preguntaban insistentemente por él, queriendo saber si estaba en el lugar o cuándo regresaba. “Lo raro es que no se llevaron televisores, computadoras ni electrodomésticos; revolvieron todo y se fueron”, expresó el empresario, ligado históricamene al Círculo Italiano Luigi Pirandello, en diálogo con el periodista Damián Danielli.

Este no es el primer episodio que atraviesa Caramelli. Recordó que durante un fin de semana largo de carnavales, años atrás, tanto él como otra familia habían sido víctimas de un violento asalto. En aquel entonces, pese a haber reconocido a uno de los sospechosos en rueda de reconocimiento, la causa nunca llegó a esclarecerse.

En el caso reciente, la investigación quedó en manos de la DDI,, que trabaja con material de cámaras de seguridad de la zona. “Esperemos tener buenas noticias y que se pueda identificar a esta gente, para saber quiénes son y de dónde vienen”, señaló Caramelli, quien lamentó que hechos de este tipo alteren la tranquilidad que históricamente caracterizó a Monte Hermoso.

Finalmente, agradeció las numerosas muestras de apoyo recibidas en las últimas horas: “Aprovecho para agradecer a todos los que me mandaron mensajes solidarizándose, porque realmente fueron muchísimos y no he podido contestar a todos”. (Con información de Noticias Monte Hermoso).

Escuchá el audio de la entrevista:

