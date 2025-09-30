La Región

Mejoras en la Unidad Sanitaria de El Perdido: nuevas veredas y espacios recreativos

El director municipal de Obras Públicas de la comuna, Leandro Unger, confirmó que culminó la obra de construcción de plateas de hormigón armado y veredas en el geriátrico de la Unidad Sanitaria Doctor Pedro Juan Testani de El Perdido.

La obra corresponde al espacio con equipamiento recreativo, senderos y áreas de sombra, proporcionada por un deck, que será colocado en breve y que, en conjunto, contribuirán al bienestar de los residentes en el lugar. Esto favorecerá la conexión con el entorno natural, como se desprende de la resolución del bloque de UCR Juntos por el Cambio, aprobada por el Concejo Deliberante.

Según explicó Unger, las veredas construidas contribuirán además al acceso a los tendederos de ropa del establecimiento, reubicando y ordenando a los mismos. (30-09-25).

