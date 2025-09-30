Avanzan distintas obras en nuestra ciudad

El intendente interino, Casiano Gutiérrez, realizó en la mañana de este martes un recorrido junto al secretario de Ambiente, Obras y Servicios Públicos, Ramiro Zarzoso, y al director de Obras Públicas, Leandro Unger, para supervisar distintas obras en ejecución.

En un área contigua al edificio de la UPSO, comenzaron los trabajos de construcción de tres aulas que formarán parte del futuro Centro Universitario. Esta edificación contará con una superficie cubierta total de 100 metros cuadrados. La obra se realiza a través del Programa Puentes de la Provincia de Buenos Aires y la ampliación se anexará al edificio existente.

El playón ubicado en la Plazoleta del Jardín, contiguo al Barrio Luz y Fuerza, recibe un remozamiento. La intervención incluye la pintura del hormigón con pintura de alto tránsito, lo que permitirá demarcar las canchas de baloncesto y fútbol. En el lugar ya están instalados los aros y arcos correspondientes. Además, se incorporó un nuevo juego de hamacas en la plaza.

Por otro lado, se construyen casas en lotes propios mediante el Fondo Municipal de Viviendas. Este plan contempla la realización de siete unidades en Coronel Dorrego, dos en Oriente y una en El Perdido. Durante su recorrido del martes, el intendente y los funcionarios visitaron algunas de las viviendas en construcción, que muestran un importante grado de avance. (30-09-25).