Fue inaugurada la nueva Sala Histórica del Museo

Se realizó este lunes a la tarde la inauguración de la nueva Sala Histórica del Museo Regional Doctor Carlos Funes Derieul.

El acto fue presidido por el intendente interino, Casiano Gutiérrez, quien participó del tradicional corte de cintas junto al director de Cultura, Cristian De Marco.

El espacio fue diseñado especialmente para rendir homenaje a la historia y cultura local.

“Luego de las palabras pronunciadas por las autoridades comunales, además de Laura Tórtora y Anahí Felipe, encargadas de llevar adelante el proyecto, los presentes recorrieron la muy atractiva propuesta”,destacó el Ejecutivo. (30-10-25).

