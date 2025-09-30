(Con audio) El bloque de UCR – Juntos por el Cambio rechazó un proyecto de Unión por la Patria para reforzar la limpieza de calles tras el corte de pasto

El bloque de Unión por la Patria presentó un proyecto de resolución en respuesta a la inquietud de los vecinos sobre el estado de calles y veredas tras el corte de pasto y la recolección de ramas y residuos voluminosos.

La concejala de esta bancada Ana María Balda destacó que, tras estas labores, muchas veces queda material residual esparcido en las veredas, lo que provoca malestar entre los vecinos y puede generar obstrucciones en los desagües pluviales.

En su intervención, solicitó que el Departamento Ejecutivo disponga personal para realizar un trabajo complementario que incluya barrido, recolección y extracción del material residual.

Por su parte, el concejal Santiago Sola (UCR – Juntos por el Cambio) mencionó que el problema más relevante radica en el corte de pasto, que ha sido motivo de quejas en la ciudad. Reconoció que, aunque el municipio lleva a cabo estas tareas, también existe una responsabilidad de los vecinos en el mantenimiento de sus frentes. Sin embargo, anticipó que no apoyarían el proyecto de resolución debido a la opinión de que el municipio ya realiza un esfuerzo considerable en este sentido.

A su turno, Alicia Jalle, presidenta del bloque de UXP, expresó su desacuerdo con la forma en que se están llevando a cabo los cortes, sugiriendo que el servicio se debe ajustar para evitar daños a plantas ornamentales y garantizar una mejor limpieza. También planteó que el corte de pasto en propiedades privadas debe ser responsabilidad de los propietarios, y sugirió la implementación de un adicional en la tasa para quienes no cumplan.

La presidenta de la bancada del oficialismo, Romina Rozas, recordó que existe un proyecto en comisiones que busca regular el corte de pasto y enfatizó que la solución a la limpieza de las calles y veredas debe ser un esfuerzo en conjunto entre el municipio y los vecinos.

Después de las deliberaciones, el debate concluyó con una votación. El proyecto de resolución fue desaprobado por seis votos en contra, pertenecientes al bloque UCR junto por el Cambio, y cinco a favor del bloque Unión por la Patria.

Escuchá el audio del debate:

30-09-25