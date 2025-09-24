Eran de Bahía Blanca las dos personas fallecidas en un choque en la ruta 51

La Policía de Laprida confirmó esta tarde las identidades de las personas fallecidas en un choque que se produjo esta madrugada en el kilómetro 520 de la ruta provincial 51.

Se trata de Verónica Grill, de 54 años, y su hijo Joaquín Asspel Grill, de 14.

El siniestro se produjo minutos antes de las 6 de la mañana cuando un automóvil y un camión colisionaron.

Tras el impacto, el vehículo de menor porte se incendió y dos de sus ocupantes quedaron atrapados y fallecieron calcinados en el lugar.

Una tercera persona que viajaba en el auto fue identificado como Ariel Gastón Asspel (50), quien fue encontrado en la banquina de la ruta, fuera del auto, por los bomberos que concurrieron al lugar.

El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Municipal “Pedro S. Sancholuz”, donde permanecía internado en la unidad de terapia intensiva con politraumatismos, estable y pronóstico reservado.

Joaquín Asspel Grill, el chico fallecido en la colisión, jugaba en la categoría sub 15 del Club Bahiense del Norte. “Acompañamos y abrazamos fuerte a sus seres queridos en este doloroso momento”, señaló la institución en un comunicado difundido esta tarde.

A la vez, comunicó las instalaciones del club estarán cerradas por 24 horas por duelo. (Laprida Noticias y De la Bahía). (24-09-25).