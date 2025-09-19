La ciudad

El SMN emitió una alerta naranja para este sábado por tormentas para Dorrego y la región

El Servicio Metereológico Nacional una alerta naranja por tormentas para este sábado, tanto en Coronel Dorrego como en todo el sur bonaerense.

Esta nueva advertencia climática que emitió el organismo afectará, en principio, además de nuestro distrito, a la costa bahiense, Coronel Rosales, Villarino y Monte Hermoso.

Según el reporte oficial, difundido este viernes a las 18:21, “el área será aquejada por intensas precipitaciones, actividad eléctrica frecuente, posible caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora”. “El pronóstico prevé valores de lluvia acumulada que rondarán entre los 40 y 80 milímetros, con la posibilidad que se superen de manera puntual”, se agregó.

Ante este escenario, desde el Servicio Meteorológico Nacional recomiendan “evitar la permanencia en espacios abiertos durante las tormentas, no refugiarse bajo árboles ni estructuras metálicas, asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y mantenerse informado a través de los canales oficiales”. (19-09-25).

