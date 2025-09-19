Diputados bonaerenses rechazaron la decisión de eliminar las zonas frías

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires rechazó, de manera unánime, la decisión del presidente Javier Milei que prevé la eliminación de la ampliación del régimen de zonas frías, una medida implementada en 2021, y que excluiría de este beneficio a más de 3 millones de hogares que obtuvieron descuentos en sus facturas en los últimos años, incluyendo a Bahía Blanca y buena parte de la región del sudoeste bonaerense.

En tal sentido, la Cámara Joven aprobó en las últimas horas, una iniciativa parlamentaria que rechaza la derogación de las zonas frías contemplada en el proyecto de Presupuesto 2026 elevada por el Gobierno nacional.

“La decisión de Milei de derogar los beneficios de la Zona Fría es encarecer la vida diaria, reducir el poder adquisitivo de salarios y jubilaciones ya golpeados, debilitar la actividad económica y poner en riesgo un servicio esencial en medio de la recesión, la inflación y la caída del consumo”, explicó el legislador bonaerense de Unión por la Patria, Gustavo Pulti, autor del proyecto que contó con el respaldo de legisladores e intendentes de la Sexta que también repudian la decisión del Gobierno libertario de dejar sin efecto la ley de Zona Fría, establecida por la ley 27.637, y que abarca a varios municipios del sur bonaerense.

De prosperar la propuesta de la administración nacional, miles de hogares bonaerenses perderían un beneficio considerado clave para afrontar los altos costos del gas durante los meses de invierno.

“Se quita las zonas frías sin que hayan cambiado las temperaturas que justificaron el beneficio y tampoco mejoraron las condiciones económicas: todo lo contrario”, advirtió el diputado Pulti no sin dejar de señalar el rol del Congreso de la Nación y la importancia en defender un régimen que le otorga subsidios energéticos a habitantes de zonas frías del país, e que incluye a parte de la provincia de Buenos Aires. (19-09-25).