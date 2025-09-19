Dos allanamientos positivos por droga en Monte Hermoso

En el marco de dos investigaciones realizadas por la UFIJ N.º 19, a cargo del fiscal Mauricio Del Cero, en la noche de ayer se realizaron dos allanamientos simultáneos en la localidad de Monte Hermoso, por el delito de comercialización de estupefacientes.

En el primero de ellos, se hizo efectiva la detención de Luciano David López, a quien se lo acusa de tener y vender droga.

La medida fue ordenada por la Dra. Marisa Promé, a cargo del Juzgado de Garantías N.º 4, en función de un hallazgo de droga fraccionada en su domicilio ocurrido en 2024, donde además se encontró una balanza de precisión y recortes de nylon.

Del teléfono secuestrado en esa oportunidad, se detectaron numerosas conversaciones en las que se observaba al acusado vendiendo cocaína y marihuana.

Allanamiento en la casa de “La Reina”

Por otro lado, desde el 2024 se encontraba en trámite una causa en la que se denunciaba por venta de drogas a Reinalda Villalba, apodada “La Reina”, quien cuenta con numerosas causas anteriores por delitos similares. En esta investigación, se detectaron movimientos de personas ingresando y egresando del domicilio de Villalba durante la noche y la madrugada.

Además, se detectaron conversaciones con Luciano David López (detenido en el procedimiento anterior) que fueron halladas en el teléfono del hombre, donde se determinó que Villalba era la que le suministraba estupefacientes a López, por lo que se ordenaron los allanamientos en forma conjunta.

Las diligencias fueron llevadas a cabo por personal de la Delegación de Drogas Ilícitas de Bahía Blanca, habiendo participado también del procedimiento personal de la Policía de Establecimientos Navales (PEN), de la Estación de Policía Comunal de Monte Hermoso, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Monte Hermoso y personal del Ministerio Público Fiscal.

En la casa de Villalba, los efectivos encontraron cocaína fraccionada, una balanza digital de precisión, dinero en efectivo (pesos argentinos y guaraníes), recortes de nylon y teléfonos celulares, haciendo efectiva la aprehensión de la mujer y de su hija Daiana Micaela Villalba por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Las tres personas serán indagadas en las próximas horas por el fiscal Del Cero. (19-09-25).