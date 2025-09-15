Realizan una encuesta virtual sobre educación y salud virtual

La Municipalidad, a través del Área de Ambiente, y la Cooperativa de Trabajo Reciclados Dorrego. están realizando una encuesta virtual que tiene como objetivo conocer la situación actual de nuestro distrito para gestionar políticas públicas que reduzcan el impacto ambiental y promuevan prácticas sostenibles en la comunidad.

Desde la comuna resaltaron que la opinión sobre este tema es importante y que la encuesta es anónima, se realiza en pocos minutos y el link para acceder a la misma es el siguiente: https://docs.google.com/forms/d/1rDdG7UgqwnqJDP1xgyXCIqTzbWEWmJtdLMoxi–XOro/viewform?chromeless=1&edit_requested=true (15-09-25).