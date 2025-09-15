Ajedrez en Sierra de la Ventana: resumen de la participación de jugadores de nuestra ciudad

La Reserva de Dorrego jugó el pasado domingo en Sierra de la Ventana la sexta fecha del Prix de ARASO. La delegación dorreguense estuvo conformada por Melvin Blanco y Santiago Claverie. En la categoría sub 8, Blanco fue 5º y Claverie 2º. Este último, además del respectivo trofeo, tiene posibilidades de jugar en el Torneo Interligas que se disputará el 23 de noviembre en Tigre, y que reúne a los 1º, 2º y también a la Mejor Dama de las distintas federaciones de la provincia.

En la categoría sub 12, participaron Tomás Irazusta, quien finalizó 4º; también compitieron Carmelo Moller y Juan Martín Taleb, quienes se ubicaron 9º y 12º respectivamente.

En la categoría sub 14, Ainara Arruti fue la Mejor Dama y consiguió uno de los trofeos que obtuvo La Reserva de Dorrego.

La categoría sub 16 tuvo la participación dorreguense de Lautaro Gigena, y finalmente, en los mayores, la categoría más dura y numerosa de la jornada (32 jugadores), Javier Claverie culminó 5º con 5 puntos. También participaron en esta división Emmanuel Piñero con 3.5 puntos, César Gigena, también con 3.5, y Ricardo Taleb con 3 puntos. La próxima jornada será la última del año en Rivera, con fecha aún por confirmar. (15-09-25).