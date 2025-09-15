60° Exposición Rural: resultados de la venta de reproductores

Fue un año diferente para la Rural de Coronel Dorrego. Esta 60ª edición presentaba el desafío de volver a alcanzar buenas ventas, esas que tal vez el año pasado no dejaron buenas sensaciones y que este año retornaron a lo que siempre fue: una buena plaza por calidad y valores. Con un día “pintado” y con la camaradería de siempre entre los muchos cabañeros que transitan el circuito del sudoeste bonaerense, las ventas se presentaban con expectativas, basadas en lo observado en las juras, donde todos destacaron la calidad de los ejemplares clasificados.

Con la entrada del Gran Campeón Macho de la familia Aldazabal, Daniel Civardi dio por inauguradas las ventas, siempre bajo el martillo de Juanjo Ercazti, un clásico al cual el binomio Civardi-Blanco sigue apoyando para esta venta. Y llegaron las ofertas, las manos y las pujas, para que ese primer ejemplar se fuera en 16 millones de pesos. A partir de ahí, hubo que ir trabajando toro a toro para lograr la venta de los 19 pedigrees a un buen promedio. Los ejemplares controlados, siempre más buscados, tuvieron la “cumbre” otra vez en los del “ruso”: con 4 Mateos colorados, el máximo se vendió en 11 millones y tres toros a poco más de 8 millones de pesos, para luego continuar con la selección y sacar uno a uno los toros controlados.

Las hembras de pedigree fueron la continuidad, algo más trabajadas, y luego las controladas, donde la agilidad y las manos volvieron a empujar. El cambio de raza fue nuevamente con trabajo, pero la emotiva despedida de esta pista de Hugo Álvarez y su emblemática cabaña 22 de Septiembre fue el momento destacado de “los Pampas”, para terminar con unos Shorthorn que acompañaron.

El paso a los lanares mostró un mercado cada vez más chico de criadores, trabajando así los corriedale, los Merino y los Dorper, aunque estos últimos a buenos valores.

Para el cierre, unas hembras PC fuera de Exposición y buenos valores, sobre todo para las sin servicio, vaquillonas de 470 kg que hicieron arriba de los 2 millones de pesos.

Se fue una nueva muestra, con la tranquilidad del deber cumplido y el saber que hay que seguir trabajando, mejorando y lo que sobra por estos pagos: empujando!

Estos fueron los resultados:

Fueron compradores: Cayaqueo, Leu Cale, Scheffer Germán, Norman Frich, Pezola, La Ilusión, Elizabeth Hollender, Juanicorena, Eduardo Frite, Carlos Cazenabe, Pedro Sinaldi, Andres Listro, Arcángeles, Luciano Kloverdans, Sausalito, Grupo Americano, Rene Kappes, Suc de Mario Reyes, Eduardo Pino, Manresa entre otros.

Casa: Daniel Blanco – Daniel Civardi

Plaza: Sociedad Rural de Coronel Dorrego

Total Reproductores: 163

Martillo: Juan José Ercazti

Plazos: hasta 150 días

Fuente Carlos Bodanza (Infosudoeste – Entre Surcos y Corrales). (15-09-25).