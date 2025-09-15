Mediante la Dirección de Salud de la Municipalidad, se realizó hoy lunes un taller a cargo de la licenciada María Codagnone, dirigido a los alumnos de secundaria del Instituto San José.

Bajo el título “La importancia de tratarnos bien en la escuela”, la profesional desarrolló su exposición hablando sobre cómo gestionar las emociones en los conflictos con pares.

Allí, abordó temas como el bullying y el ciberbullying, entre otros. Además, se refirió a la autoestima y al impacto en la salud mental que puede tener la burla o la exclusión.

Desde Salud destacaron que la recepción de los alumnos fue muy buena y participativa. (15-09-25).