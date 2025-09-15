La ciudad

Este martes será inaugurada la Plaza Estudiantil en el vivero municipal

Los centros de estudiantes de las instituciones educativas del distrito invitan a toda la comunidad y familiares de las personas desaparecidas por el terrorismo de Estado de la Argentina a la inauguración de la Plaza 16 de septiembre “Día de los Derechos del Estudiante Secundario, ubicada en el vivero parque municipal.

Desde Jefatura Distrital destacaron “las acciones y organización del evento por parte de los estudiantes”.

La actividad será este martes 16, a las 9. En caso de mal tiempo, se realizará en el gimnasio de la escuela secundaria 2. (15-09-25).

