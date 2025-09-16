La Región

Esta es la programación de la Fiesta Nacional de la Primavera en Monte Hermoso

Desde este viernes 19 hasta el domingo 21 Monte Hermoso volverá a ser sede de otra edición de la Fiesta Nacional de la Primavera, la 31ª desde que tiene rango nacional, uno de los más emblemáticos y tradicionales eventos de la región, que tuvo su inicio oficial en 1977, aunque antes de esa fecha los estudiantes ya festejaban su día con desfile y elección de reina.

Como es habitual, la Plaza Parque General San Martín será el principal ámbito de concentración, con su patio gastronómico y propuestas para toda la familia pero con el atractivo principal de los recitales en vivo, esta vez con mayor participación de artistas locales y regionales, y la música de disc-jockeys.

Estarán Fósforo y la MH, los bahienses Luceros, El Ojo Daltónico, que volverá a presentarse luego de varios años, y la ascendente Luchi Davit, que debuta, y en el cierre El Zar, banda formada por Facundo Castaño Montoya y Pablo Giménez que se ha convertido en un referente del pop-rock y del indie pop argentino y latinoamericano.

Programa de espectáculos

Viernes 19
A las 19, Willy Traversa y banda
A las 21, Fósforo y la MH

Sábado 20
14 h, Retro Trio
16.30, La Sin Nombre
19 h, Tramontana
20 h, Luceros, El Ojo Daltónico

Domingo 21
A las 13.30, Luchi Davit
A las 17.30, Korova
A las 20 h, El Zar (Noticias Monte Hermoso). (16-09-25).

