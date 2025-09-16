Piden al gobierno municipal que desfine fondos del Fondo Educativo para la creación de un SUM en el jardín de infantes 902 de El Perdido

El Concejo Deliberante le pidió al Departamento Ejecutivo que arbitre los medios pata destinar fondos del Fondo Educativo para la creación de un Salón de Usos Múltiples (SUM) y la pintura de las instalaciones del Jardín de Infantes Nº 902, ubicado en la localidad de El Perdido.

La iniciativa fue presentada por el bloque de Unión por la Patria y aprobada por unanimidad.

En los considerandos, se recuerda que un expdiente fechado el 13 de abril de 2022 proponía la creación de un SUM en el establecimiento.

“Diversos actores vinculados a la institución —directivos, personal, cooperadora y familias— han expresado la necesidad de contar con un espacio de usos múltiples para desarrollar actividades, actos institucionales y reuniones con familias”, se argumenta en la resolución.

“Además de la necesidad del SUM, desde el jardín se solicitó la pintura de sus instalaciones, ante la falta de recursos para realizarla”, agrega,

Fundamentos

La resolución menciona que uno de los objetivos del Fondo Educativo es la mejora de infraestructura educativa, incluyendo la construcción, reparación y mantenimiento de edificios escolares para garantizar espacios adecuados para el aprendizaje.

“Según información de la contadora de la Municipalidad de Coronel Dorrego, el Fondo Educativo dispone actualmente de 80 millones de pesos destinados a infraestructura educativa”, añade el texto. (16-09-25).