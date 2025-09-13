Un motociclista murió en Bahía Blanca tras chocar contra un camión recolector

Un motociclista perdió la vida esta mañana tras chocar contra un camión recolector de residuos en un sector cercano al barrio Altos del Pinar de Bahía Blanca, informaron fuentes oficiales.

El siniestro se produjo poco después de las 9, en Cambaceres y Bermúdez, cuando por cuestiones que se están investigando colisión un rodado Iveco al servicio de la empresa SAPEM, guiado por Esteban Villarreal, y una moto Bajaj Rousser 125cc., al mando de un joven de 19 años.

Producto del impacto el conductor del vehículo menor -no se informó la identidad- sufrió lesiones de gravedad y fue trasladado de urgencia en una ambulancia del servicio de emergencias Siempre.

Voceros consultados señalaron que pese a los esfuerzos de los médicos la víctima ingresó sin vida a la guardia del Hospital Penna.

Por el caso se iniciaron actuaciones por homicidio culposo, con intervención de la UFIJ N° 1. (La Nueva.). (13-09-25).