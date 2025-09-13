La ciudad

Se realizará hoy la II Jam Blues en el Teatro Español

La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto
LUIS ROBINSON

Con la actuación de artistas locales y regionales, se realizará hoy sábado, a a las 20, en el Teatro Español, la II Jam Blues. Organiza la Dirección de Cultura de la Municipalidad.

El espectáculo contará con la participación exclusiva de Luis Robinson, músico, cantante, armonicista y compositor, conocido en Argentina y el mundo.

Fue fundador de la Mississippi blues band, Luis Robinson y la Chevy rockets, Luis Robinson y sus champagne jumps.

Además, se destacó como armoniquista de Pappo durante 9 años, y participó en el tema Tarea Fina, de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

QUÉ ES UNA JAM

Una jam (o jam session) es una sesión de improvisación informal, principalmente musical, donde los músicos interactúan espontáneamente sin un guion preestablecido, creando música en el momento.  (13-09-25).

La Dorrego

