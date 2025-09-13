La Región

Monte Hermoso: emotivo acto de imposición del nombre de Corina Espinosa al SUM de la Escuela Nº 1

En un emotivo acto realizado en el marco del Día del Maestro, la comunidad educativa de Monte Hermoso homenajeó a la docente Corina Andrea Espinosa, fallecida el pasado mes de mayo en un accidente automovilístico, imponiendo su nombre al Salón de Usos Múltiples de la Escuela Primaria Nº 1 “Florentino Ameghino”, institución en la que se desempeñaba como directora.

El descubrimiento de la placa estuvo a cargo del intendente interino Jorge Busca junto al jefe inspector distrital, Julio Bello; el presidente del Consejo Escolar, Ariel Llerandi, y el presidente del Concejo Deliberante, Diego Ramil, acompañados por familiares de la docente.

Tras el momento central, distintas voces recordaron la vocación, el compromiso y el amor por la educación pública que caracterizaron la trayectoria de Corina.

La placa descubierta expresa: “Tu luz permanece encendida en el alma de nuestra escuela”, y desde este 11 de septiembre da identidad al SUM “Directora Corina Andrea Espinosa”. (Noticias Monte Hermoso). (13-09-25).

