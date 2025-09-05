Camionero bahiense protagonizó un accidente en la Ruta 3

Un accidente de tránsito entre un camión Mercedes Benz Axor y una camioneta Nissan Frontier, ocurrido este jueves alrededor de las 15 en el kilómetro 289 de la Ruta Nacional N° 3, en jurisdicción de Azul, dejó a una persona herida con fractura y quedó bajo observación médica. No hubo víctimas graves.

Medios de la zona confirmaron que el camión era conducido por Facundo Nahuel Méndez, de 40 años, oriundo de Bahía Blanca, y la camioneta estaba al mando de Cristian Leonel Ulrich, de 35 años, con domicilio en La Pampa. A Ulrich lo acompañaban Sabina Marile Ulrich (33), Miguel Ángel Monje Pinilla (39) y Germán Luis Bonnettini (41), todos de La Pampa o Bahía Blanca, sin lesiones graves.

El choque dejó a ambos vehículos sobre la banquina y la ruta se mantuvo liberada al tránsito.

Ulrich fue trasladado al Hospital Municipal “Dr. Ángel Pintos” con una fractura en una pierna. El resto de los ocupantes no sufrió lesiones significativas.

Intervinieron efectivos de Vial Azul, personal de Corredores Viales y Policía Científica. La causa quedó caratulada como “Lesiones culposas” y está a cargo de la UFI N° 2 del Departamento Judicial de Azul. (05-09-25).