En las elecciones de este domingo no habrá votos nulos: la explicación

En las elecciones de este domingo en la provincia de Buenos Aires no habrá votos nulos.

No es porque los votantes vayan a actuar de forma diferente, sino porque la novedad del desdoblamiento electoral trajo aparejada otra: una clasificación distinta de los sufragios.

Ocurre que, como los comicios del 7 serán solamente para cargos legislativos provinciales, ya que el gobernador Axel Kicillof decidió desdoblar la elección respecto de la nacional que tendrá lugar en octubre, este proceso está regido por la ley provincial, y no por la ley nacional que suele aplicarse cuando se trata de elecciones conjuntas.

Entonces, sólo habrá tres tipos de sufragios: los votos afirmativos, los votos en blanco y los votos de identidad impugnada.

La Junta Electoral bonaerense salió a aclarar este particular, con un comunicado en el que detalla las disposiciones legales referentes a esta clasificación de los votos.

Si un votante mete en el sobre dos o más boletas de listas diferentes para los mismos cargos, su voto será considerado blanco; si mete una boleta que no corresponde a esta elección, también; asimismo, si la boleta no es legible, si de alguna manera permite conocer quién votó violando el secreto del sufragio, si se borran los nombres de los candidatos, entre otros casos, también se considerará el voto como blanco. (05-09-25).