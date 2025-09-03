(Entrevista en LA DORREGO) Gustavo Brusa reivindicó el rol del Estado

Gustavo Brusa, concejal y séptimo candidato a diputado provincial por Fuerza Patria, habló por LA DORREGO sobre la expectativa de la campaña y su inclusión en la lista seccional de la sexta sección.

Señaló que, aunque su designación en la boleta causó sorpresa, agradeció la confianza del grupo de trabajo y de su conductor político, Sergio Massa. Afirmó que su respaldo se extiende a la sexta sección, donde representa al frente Renovador en la lista que encabeza Alejandro Dichara. También destacó su trayectoria desde el inicio de la gestión como edil en nuestro distrito, así como la colaboración con instituciones y vecinos, en coordinación con Fundación Banco Provincia y Sebastián Galmarini, entre otros.

En cuanto a la campaña, Brusa indicó que el recibimiento en las distintas localidades del distrito fue positivo, con un ámbito de renovación y juventud en la propuesta. Remarcó la diferencia entre las elecciones locales y las provinciales, y manifestó la intención de que los futuros concejales acompañen el trabajo realizado en el Concejo Deliberante por el bloque de Unión por la Patria, que -aseguró- presentó numerosos proyectos para el distrito, abarcando Oriente, Marisol, El Perdido y la ciudad cabecera.

Sobre los cuestionamientos a la gestión oficial, dijo que las preocupaciones de los vecinos están reflejadas en iniciativas como un programa integral de reparación de calles y un proyecto de salud mental, entre otros. También subrayó la importancia de la gestión de residuos y la necesidad de erradicar basurales a cielo abierto en las localidades que componen el distrito.

Al consultarle sobre lo que queda por hacer en la campaña, Brusa dijo que seguirán presentes en el territorio, con visitas a Oriente y otras localidades, y que la lista de Manuela Alonso, acompañada por Luis Amuchastegui, “va a dar que hablar”.

Luego, defendió la presencia del Estado en los distintos niveles de gobierno y elogió la labor del diputado Alejandro Dichara en respaldo a clubes, centros de salud y organizaciones comunitarias. Aseguró que la lista seccional que encabeza es la que mejor representa a los vecinos de la sexta sección.

